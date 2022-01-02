محافظ البحيرة يفتتح ميدان جلال قريطم بعد التطوير

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار دفع العمل وتطوير كل الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكل الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقا لأحدث النظم العالمية، وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم.

افتتاح ميدان جلال قريطم

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء المحافظ لأعمال تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور، حيث تم إعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها وتركيب بدورات وأرصفة وإنارة كاملة ورصف الميدان وتشجير، وعمل شبكة ري للزراعة وزيادة صفايات الأمطار وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية.

أعمال التطوير

وأعمال تطوير الميدان تعد ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة تشمل ميدان جلال قريطم «دوران الاستاد» والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول 2.5 كم بتكلفة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة.

تطوير شبرا

من الجدير بالذكر أن منطقة شبرا بدمنهور تشهد الآن العديد من الأعمال منها رصف وتطوير منطقة شجرة الدر والأرض العالية بإجمالي مسطح 25 ألف م2 وبتكلفة 15 مليون جنيه، وكذا رصف عدد من الشوارع خلف النادي الاجتماعي بإجمالي مسطح 10 آلاف م2 وبتكلفة 4.5 مليون جنيه وتطوير ورصف الشوارع خلف مديرية ومسجد الأوقاف بمسطح 15 ألف م3 وتكلفة 5 ملايين جنيه.

وشهد افتتاح اللواء المحافظ للميدان حازم الأشموني، السكرتير العام، كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، وفايز الجندي، مدير مديرية الطرق والقيادات التنفيذية.