«تطوير الوعي بالدين».. محاضرة بمشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد غدًا

تستضيف جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بعنوان «تطوير الوعي بالدين»، في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

كيفية التخلص من الوعي الزائف

وصرح «الخشت»، في بيان، اليوم الاثنين، بأن المشاركين سيتحدثون عن طرق تنمية الوعي بالدين عن طريق المناهج الدراسية والإعلام والمنابر، وكيفية التخلص من الوعي الزائف، مؤكدًا أنها من الأركان الجوهرية في تطهير الوعي العام والوعي بالدين من الخرافات والأساطير ومغذيات التطرف.

ويعقب المحاضرة المشتركة، حوار مفتوح مع الطلاب، حول أهم القضايا المعاصرة والمتغيرات على الساحة العربية والعالمية، لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

تأسيس خطاب ديني جديد

وفي نهاية اللقاء، سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة، على الطلاب؛ من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.

في سياق منفصل، توقفت الجامعات الحكومية والخاصة عن فعالية الموسم الثقافي والرياضي الفني وغيرها من الأنشطة؛ تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، على أن يجري استكمال جميع الأنشطة عقب الانتهاء من الامتحانات.