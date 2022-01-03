إعادة فتح 4 طرق بعد زوال الشبورة.. والمرور تحذّر من الطرق السريعة (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية بعد وضوح الرؤية، وهي كما يلي:

- طريق (القطامية - العين السخنة).

- طريق أسيوط الغربي بالتنسيق مع الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا.

- طريق الفيوم الجديد اتجاه بني سويف طريق دمو.

- طريق (شبرا - بنها) الحر.

تهدئة السرعة ضرورة تجنبا للحوادث

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وعدم السير على الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية.

إضاءة أنوار الشبورة

وشددت إدارة المرور، على قائدي السيارات، بإضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة، ووضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما قد يؤدي إلى حجب الرؤية.