غلق 8 طرق جديدة بسبب الشبورة الكثيفة والسيول في المحافظات (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها منذ قليل، بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، استمرار غلق طريق «القطامية - العين السخنة»، كما أعلنت غلق طريق أسيوط الغربي، والطريق الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

إغلاق طرق ببني سويف والفيوم والبحر الأحمر بسبب الشبورة

كما أغلقت إدارة المرور طريق الجيش الجديد في محافظة بني سويف، وطريق الزعفرانة بني سويف بنطاق البحر الأحمر، وطريق الفيوم الجديد بني سويف «طريق دمو»، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الحركة المرورية.

وشملت الطرق المغلقة طريق «نويبع - سانت كاترين»، وطريق «فيران - سانت كاترين» نظرا لوجود سيول.