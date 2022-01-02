حوادث على الطرق بسبب الرؤية الضبابية.. احذر الشبورة المائية

حوادث متنوعة شهدتها بعض الطرق بسبب الرؤية الضبابية التي قد تصل إلى حد انعدامها، نتيجة الشبورة المائية التي تغطي أغلب الطرق في الوقت الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية، مما ترتب عليه سقوط ضحايا ومصابين، آخرها حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم صباح اليوم، والذي أسفر عن إصابة 36 شخصًا مما كانوا يستقلون السيارتين، ووصل عدد المصابين خلال يومين قرابة 85 شخصًا.

إصابة 36 شخصا في حادث الفيوم

ووقع الحادث الأليم بسبب ارتفاع الشبورة المائية مما أدى لانعدام الرؤية على الطريق أمام حركة السيارات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث لإعادة حركة المرور مرة أخرى.

إصابة 17 شخصا ومصرع اثنين آخرين بالقرب من أسوان

وشهد بداية العام الجاري حادث مروري أيضًا بسبب الشبورة المائية، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بنبان بمحافظة أسوان، نتيجة تصادم أتوبيس بشاحنة نقل مما تسبب في إصابة 17 شخص ووفاة شخصان.

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إصابة 11 شخص ووفاة اثنين في حادث بالمنيا

كما وقع حادث مروري على الطريق بالقرب من قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، نتيجة انعدام الرؤية مما تسبب في إصابة 11 شخص ومصرع شخصين نتيجة تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي.

حادث تصادم بالإسكندرية

وشهد الكيلو 57 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بدائرة قسم شرطة برج العرب، حادث مروري بين عدة سيارات أسفر عن إصابة 21 شخصًا بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.