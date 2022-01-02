الطقس السيئ يضرب السعودية.. والسكان يستقبلون الثلوج بالأغاني والرقص (فيديو)
كتب:
إيمان الكلاف
02:18 م | الأحد 02 يناير 2022
تساقط الثلوج فى السعودية- أرشيفية
طقس سيئ شهدته المملكة العربية السعودية اليوم، إذ تساقطت الثلوج على منطقتي حائل وتبوك، فيما تواجد عدد كبير من المواطنين من سكان المدينتين في الشوارع احتفالاً وابتهاجاً بالثلوج التي غطت الطرقات والسيارات.
فيديو:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 2, 2022
البرد يتساقط اليوم على أنحاء من منطقة #حائل .#حائل_الآن
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تساقط الثلوج في المملكة
وكان عدد من المواطنين في منطقة حائل قد تداولوا مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح تساقط الثلوج بالمنطقة، وهو الأمر ذاته الذي شهدته منطقة تبوك بشمال المملكة، إذ احتفل المواطنون بمختلف أعمارهم بالثلوج على نغمات الأغاني والتصفيق والرقص التراثي.
الثلوج تتساقط على #تبوك— عاجل السعودية (@3ajel_ksa) January 1, 2022
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وفي ساعة متأخرة من يوم أمس، اكتست مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك شمال غربي السعودية، وعدد من المراكز التابعة لها، ومحافظة طريف، باللون الأبيض، مع العام الجديد، حيث تساقطت الثلوج على المنطقة، وتراجعت درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.
تقرير بحالة الطقس اليوم
وأصدَر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، بمناطق ومحافظات، وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة وحائل.
تعليق الدراسة في المملكة
وفى سياق متصل، كانت المملكةالعربية السعودية قررت تعليق الدراسة حضوريا في عدد من مناطق المملكة، وذلك بسبب حالة الطقس السيئ المتوقعة، حيث وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية في السعودية دكتور سامي بن غازي العتيبي، مدراء المدارس في المنطقة عدا محافظتي الأحساء وحفر الباطن بجعل الدراسة عن بعد، اليوم الأحد.