ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في السعودية.. تجاوزت حاجز الألف

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، بنسبة كبيرة، إذ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1024 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد 19»، وحالة وفاة واحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 298 حالة تعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية، هو 542,413 حالة.

#الصحة تعلن عن href="https://t.co/SRn0ARHNSz">pic.twitter.com/SRn0ARHNSz — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 2, 2022

السعودية تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ 5 أشهر

وتشهد المملكة ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ نشرت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بيانا، قالت فيه: «البلاد سجلت يوم السبت أعلى معدلات إصابة لها بكورونا منذ 5 أشهر».

وأضافت وزارة الصحة، في بيانها: «مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا، في الساعة 12 ظهرا»، مؤكدة: «نثق بوعيكم في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة».

وفى وقت سابق، قال المتحدث بوزارة الصحة السعودية، إن غرف العناية المركزة شهدت ارتفاعا فى الحالات الحرجة المصابة بالفيروس لتصل إلى 61 حالة.

وفيما يخص التحصين ضد كورونا، وصلت أعداد الجرعات المعطاة من اللقاحات بالمملكة العربية السعودية، إلى أكثر من 50 مليونا و871 ألف جرعة، وذلك وفقا لآخر إحصائيات معلنة.

السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس الماضى، عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، منها عودة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات بالبلاد، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 30 ديسمبر 2021.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان سابق لها، أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.