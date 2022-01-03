«المعدنية»: تراجع أسعار الحديد في مصر مرتبط بهبوط سعر الخام عالميا

أرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلية خلال عام 2022، إلى هبوط أسعار الخامات العالمية، وقال المهندس محمد حنفي مدير الغرفة لـ«الوطن»، إن أي تراجع في سعر طن الحديد محليا، يجب أن يتبع انخفاض في أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها خام الحديد، بحيث يستمر هذا الانخفاض لفترة زمنية حتى ينعكس على أسعار المصانع في مصر.

وأكد أنّ الربع الثاني من العام 2021 شهد تقلبات حادة في أسعار خام الحديد على وجه التحديد، وهو ما ارتبط في أغلبه بتحركات الصين، التي أعلنت عزمها خفض إنتاجها من الصلب، وإغلاق بعض المصانع، التزاما منها باستراتيجية خفض الانبعاثات الملوثة التي أطلقها الرئيس الصيني.

استيراد مدخلات الصناعة

وأوضح أن أغلب مدخلات إنتاج صناعة الصلب المصرية تأتي عبر الاستيراد، وهو ما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة ارتباطا كبيرا بأسعار تلك المدخلات.

وتدور أسعار حديد التسليح في مصر حول 15 ألف جنيه للطن، بعد زيادة الأسعار أكثر من 3 مرات خلال عام واحد، بعد الزيادة الجنونية في أسعار خام الحديد، والتي حدثت على خلفية بدء العديد من الدول الكبرى فتح اقتصاداتها عقب إغلاق لمدة عام كامل منذ انتشار فيروس كورونا في مارس 2020.

تقلبات أسعار الخام

وبحسب بيانات بورصة المعادن، شهدت أسعار خام الحديد - المادة الرئيسية لصناعة الصلب - تذبذبا واضحا خلال الشهر الجاري، حيث ارتفعت من 110 دولارا في تعاملات منتصف ديسمبر، إلي 122 دولارا في تعاملات يوم 20 ديسمبر، لترتفع مجددا في تعاملات يوم 24 ديسمبر إلي 127 دولارا، ثم تراجعت مجددا 117.5 دولارا للطن في تعاملات يوم 28 ديسمبر.

فيما سجلت أسعار الخردة تراجعا بقيمة 8 دولارات، حيث تراجع من 470 دولارا في تعاملات منتصف الشهر، إلي 462 دولارا في تعاملات نهاية ديسمبر، وتراجعت أسعار البيليت هي الأخرى خلال تعاملات نهاية العام، حيث سجل سعر البيليت، انخفاضا بقيمة 14 دولارا، لتتراجع الأسعار من 647 دولارا للطن في تعاملات 14 ديسمبر، إلي 633 دولارا في تعاملات 28 ديسمبر.