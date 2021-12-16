أسعار الحديد اليوم في مصر.. والغرفة: تراجع الواردات من تركيا

سجل سعر بيع حديد التسليح، اليوم الخميس 16ديسمبر 2021، استقرارا محليا في كافة محافظات مصر، وكانت شركات حديد التسليح أعلنت عن ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، وبالرغم من استقرار الأسعار إلا أن الأسواق تعانى الركود وتراجع الطلب.

وتوقع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي الأخير لمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة بقطاع المقاولات والإنشاءات والعمل على عودتها للنشاط والوفاء بالتزاماتها تعطيها قبلة الحياة وتنعش القطاع العقاري في مصر.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي تراجعت واردات مصر من تركيا بنسبة تراوحت بين 83-98 %حيث تستورد مصر كمية 50,723 طن.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار الحديد اليوم الخميس 16 ديسمبر، على الصعيد المحلي:

أسعار الحديد محليا

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرار سعريًا، اليوم الخميس 16 ديسمبر، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:-

أسعار خامات الحديد

- يباع خام الحديد بسعر 111دولار

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 470 دولارا.

- يباع البليت بسعر 635 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 715 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9199.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2184.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2597.0 دولار.