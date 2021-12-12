استقرار أسعار الحديد لليوم الـ12 على التوالي.. و«عز» بـ 15600 جنيه

استقرت أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، لليوم الثاني عشر على التوالي، في كافة محافظات مصر، بعدما أعلنت شركات الحديد ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي يعاني سوق مواد البناء حالة من الركود وتراجع أعمال البناء بسبب فصل الشتاء.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار حديد التسليح اليوم، على الصعيد المحلي:

أسعار حديد التسليح

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح سعرا جديدا، اليوم الأحد، حيث تراجعت الأسعار، على النحو التالي:-

- يباع خام الحديد بسعر 105.75 مقابل 110 دولارات أمس السبت.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 480 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 715 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9506.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2184.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2606.5 دولار.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن الركود لا يزال يستطر على أعمال البناء، بالرغم من استقرار الأسعار.

توقعات بمزيد من الاستقرار في أسعار الحديد

ولفت «الزيني»، إلى أن هناك 4 مصانع كبرى تستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر، مشيرًا إلى أن الحديد يستحوذ على ما بين 7 و8% من تكلفة المبنى، مقابل 15% للأسمنت الذي يعد المكون الأساسي في عمليات الإنشاء والبناء، والنسبة الباقية للتشطيبات الأخرى.

وعن توقعات ارتفاع أسعار الحديد خلال الأيام المتبقية من العام الجاري، أوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن سعر طن الحديد مرتبط بتكاليف الإنتاج وليس العرض والطلب وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار.