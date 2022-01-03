المنشآت السياحية: المطاعم لن تتعاقد مع مطربي المهرجانات الموقوفين

قال محمد فتحي،عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ الفقرات الفنية المصرح بها للمطاعم والمنشآت السياحية في ليلة رأس السنة لم تشمل مطربي المهرجانات الموقوفين من قبل نقابة المهن الموسيقية، لافتا إلى أنه لا يمكن لأية منشآة سياحية التعاقد مع مطرب غير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من قبل النقابة.

التصريح بتقديم فقرات فنية في المطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من المنشآت والمطاعم السياحية حصلت على ترخيص بتقديم فقرة فنية سواء بفرقة موسيقية صغيرة «باند»، بمطرب أو بدونه، موضحا أن قرار الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين والخاص بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات، جرى تعميمه حتى لا تتعاقد المنشآت والمطاعم السياحية معهم لتقديم فقرة فنية، لافتا إلى التنسيق التام بين الغرفة ونقابة الموسيقيين في هذا الإطار.

نِسب الإشغال ليلة رأس السنة.. متوسطة

وأشار إلى أنّ إقدام السياح السعوديين على قضاء إجازة رأس السنة في مصر، رفع نسب إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة، لافتا إلى أنّ معدلات الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال تلك الليلة كانت متوسطة، مرجعا ذلك لحالة الطقس والبرودة والمطر التى ضربت العديد من المدن المصرية فضلا عن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية فى الواحدة صباحا والتى جعلت العديد من محبب السهر خلال ليلة رأس السنة يعزفون عن الذهاب للمطاعم السياحية.

يُشار إلى أنّ مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية وفقا للتوقيت الشتوى الحالي هو الساعة 12 صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، فيما تُغلق مسارح المنوعات «الملاهى الليلية»، وصالات الديسكو فى الثالثة فجرا، بينما تعمل المطاعم السياحية الموجودة داخل المنشآت الفندقية طوال اليوم.