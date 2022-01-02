المنشآت السياحية: تراجع الحركة الوافدة لمصر بسبب إلغاء مهرجان «التسوق»

طالب محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بتنظيم مهرجان سياحي على غرار مهرجان السياحة والتسوق الذي كانت تنظمه مصر في تسعينيات القرن الماضي، وكان يشهد وجود أعداد كبيرة من السياح.

وأشار «فتحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إلغاء هذا المهرجان، وعدم وجود أجندة سياحية مصرية تستمر لعدة أسابيع، وراء تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

تنظيم مهرجان سياحي مصري يستمر لأسابيع

وأضاف أنه من الضروري أن تقوم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بإنشاء فعاليات تستمر لعدة أسابيع بإحدى المدن السياحية، ولتكن في العاصمة المصرية «القاهرة»، ويتم خلالها تقديم جميع أنماط السياحة من «ترفيهية - تسوق - مؤتمرات»، وعمل عروض تسويقية، ما يجذب أعدادا كبيرة من السياح لزيارة مصر، بالإضافة إلى تثبيت موعد معين لإقامة هذا المهرجان السياحي، ووضعه على خارطة الأحداث السياحية العالمية.

استخدام القوى الناعمة لمصر

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن مصر تمتلك قوى ناعمة كالفن والثقافة والرياضة لا بد من استخدامها خلال تلك الفعاليات، موضحا أن المطاعم والمنشآت السياحية المصرية لما لها من تاريخ وعراقة، تعد من أدوات القوى الناعمة المصرية، لافتا إلى أن السعودية والإمارات، وهما أكثر الدول المصدرة للسياح لمصر، بدأتا في إنشاء مهرجانات سياحية استطاعوا من خلالها جذب أعداد جيدة من السياح من مختلف دول العالم، مشددا على ضرورة عودة المهرجانات السياحية المصرية في أقرب وقت.

وأكد أنه منذ إلغاء مهرجان السياحة والتسوق، لم يتم تنظيم أية فعاليات سياحية مصرية تستمر لأسابيع متتالية.