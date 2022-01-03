معبد دندرة يسجل 33 ألف زيارة سياحية على مدار عام 2021

زار معبد دندرة بمركز قنا، أكثر من 33 ألف سائح أجنبي ومصري خلال عام 2021 المنقضي منذ أيام، وذلك بحسب إحصائية حصلت عليها «الوطن».

إحصائية 2021 بمعبد دندرة

وقال مصدر في آثار قنا، إن معبد دندرة زاره نحو 20 ألف و339 أجنبيا، و5551 طالبا أجنبيا، و2675 مصريا، و4590 طالبا مصريا، بداية يناير 2021 وحتى ديسمبر 2021، للتعرف على الحضارات التي يحملها المعبد ومعالمه التاريخية.

وبحسب الإحصائية، فإن أعلى معدل زيارات للمعبد كان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خاصة مع انكسار الموجة الحارة في الصعيد، كما أن الزوار جاءوا من محافظة الأقصر والبحر الأحمر، طيلة العام وخاصة مع انتعاش السياحة الشتوية في محافظة الأقصر.

وتابع المصدر، أن انتعاش السياحة في الأقصر وخاصة مع افتتاح طريق الكباش في الحفل الأسطوري، كان له تأثير السحر على معبد دندرة في زيادة الأعداد من السائحين بالأشهر الأخيرة من السنة الماضية وخاصة بعد الافتتاح، مشيدا بتأمين قوات الشرطة لسيارات وحافلات السياح في البحر الأحمر.

مطالب بوضع معبد دندرة على الخريطة السياحية

وتمنى المصدر، أن تضع شركات السياحة معبد دندرة ضمن خططها وجداول زيارات السائحين لمعابد الأقصر، موضحا إلى أن ذلك سيجعل معبد دندرة من المعابد الأكثر وجهة للسائحين لأنه من المعابد الأثرية الفريدة المتكاملة.

وطالب وزارة السياحة والآثار، بالضغط على الشركات لوضع معبد دندرة في جدول اهتماماتهم الفترة القادمة وخاصة مع الموسم الشتوي الذي تكون فيه السياحة الثقافية رائجة ومطلوبة من جميع الجنسيات العالمية.