الصحة: احتمال وفاة المصاب بكورونا يزيد 24 ضعفا لدى غير الملقحين (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث، باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ العالم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات، موضحًا أنّ احتمالات الإصابة لدى غير المطعمين بلقاحات كورونا في الفئة العمرية من 12 إلى 34 سنة تزيد 3 مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على اللقاح، موضحًا أنّ احتمالات دخول المصاب للمستشفى أكبر 12 ضعفا من الملقح تلقيح كامل في نفس الفئة العمرية.

احتمالات دخول المصاب غير الملقح المستشفى أكبر 18 مرة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ احتمالات الإصابة لدى غير الحاصلين على لقاحات كورونا في الفئة العمرية من 35 إلى 64 سنة تزيد 4 مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على اللقاح، واحتمالات دخول المصاب المستشفى أكبر 18 ضعفا من الملقح تلقيحًا كاملًا في نفس الفئة العمرية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنّ احتمالات الإصابة عند غير الحاصلين على لقاحات كورونا في الفئة العمرية فوق 65 عاما، تزيد 7 مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على اللقاح، واحتمالات دخول المصاب المستشفى أكبر 13 مرة من الملقح تلقيحًا كاملًا في نفس الفئة العمرية.

احتمالات الوفاة تزيد 24 مرة لدى أصحاب الأمراض المزمنة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنّ احتمالات الوفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا وبخاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، تزيد بـ 24 مرة عند غير الملقحين وهو ما ينبئ بحجم الخطر الذي يعرض الإنسان نفسه له جرّاء عدم الحصول على التطعيم.