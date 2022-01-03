صحة المنوفية: تطعيم 2000 مواطن بلقاح كورونا بينهم الجرعة الثالثة

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن حصول 2000 مواطن على لقاح فيروس كورونا، أمس الأحد، في جميع مراكز اللقاح المتنقلة والثابتة في المدن والقرى والأماكن المتنقلة التي تجوب كل شوارع المنوفية، موضحا أنه يتم إعطاء المواطنين الجرعة الأولي والثانية والثالثة من اللقاح، وفق الضوابط التي حددتها وزارة الصحة.

6 أنواع لقاحات يتم تطعيم المواطنين بها في المنوفية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك 6 أنواع من اللقاحات متوفره في مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة في المنوفية، يتم تطعيم المواطنين بها وفق الضوابط والحالة الصحية لكل واحد، موضحا أن محافظة المنوفية تخطت حاجز المليون و200 ألف شخص تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.

قوافل متنقلة في قرى ومراكز المنوفية

وأوضح المصدر، أن القوافل المتنفلة التي تجوب قري محافظة المنوفية، والمصالح الحكومية، ساعدت بشكل كبير في الوصول لجميع الفئات العمرية المختلفة والمستهدفة، مشددا على أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتلقي اللقاح وفق الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

علي صعيد متصل، تواصل القوافل المتنقلة للقتح فيروس كورونا، المرور على جميع قرى مركز تلا، حيث تم تنظيم قافلة متنقلة لقرية زنارة، لتطعيم المواطنين في القرية بالجرعة الثانية للقاح، وسط إقبال كبير من أهالي القرية، وبعض القرى المحيطة، الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في مراكز اللقاح المتنقلة في المنوفية.