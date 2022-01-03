فتح جميع الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة.. بينها طريق سانت كاترين

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، فتح طريق «فيران - سانت كاترين» بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة مرور السيارات.

فتح طريق «فيران - سانت كاترين»

كما جرى فتح جميع الطرق المغلقة صباح اليوم أمام حركة المرور بعد زوال الشبورة.

«المرور» تهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات الطرق

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.