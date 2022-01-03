الصحة: مصر تعاقدت على علاج كورونا.. «نحصل عليه خلال شهر يناير»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهيئات الصحية العالمية مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ومنظمة الأدوية الأوروبية وغيرهما، وافقوا على أنواع لعلاج الفيروس ينقسموا إلى قسمين، الأول مضاد للفيروسات من خلال دواءين من إنتاج شركتين عن طريق الفم، واستطاعت مصر التعاقد مع هاتين الشركتين للحصول على حصة.

وأضاف متحدث الصحة والسكان، أنه خلال شهر يناير سيكون لدينا في مصر هذين العقارين، أما النوع الآخر فهو مضاد أحادي النسيلة ويتم الحصول عليه عن طريق الحقن، وتم التعاقد لتوفير حصة لمصر.

ألم الذراع ليس مرتبطا بنوع معين من اللقاح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن ألم الذراع ليس مرتبطا بنوع معين من اللقاح أو الإصابة بإعياء أو صداع قليل، لكنها مسألة شخصية محضة غير مرتبطة بنوع اللقاح.

وتابع متحدث الصحة والسكان، أن الدولة المصرية فتحت الباب لمن تخلف عن الجرعة الثانية للحصول عليها، والأفضل هو تلقي كل الجرعات، مشيرًا إلى أن الاستجابة المناعية تختلف باختلاف اللقاح فلا يوجد لقاح أعراضه الجانبية أكبر من لقاح آخر.

العالم يريد تحول كورونا لمرض خفيف مثل الإنفلونزا

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم كان يبحث عن «صفر إصابات كورونا» منذ بداية الجائحة، لذلك جرى فرض إجراءات الحجر القسري في البيوت، لكن هذا المفهوم تغير بعد عامين، وأصبح العالم مهتما بـ«صفر احتياج دخول المستشفيات والوفيات»، وبالتالي ما يتم الإعلان عنه هو الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات أو الوفيات، وأصبح العالم يريد أن يتحول إلى مرض خفيف مثل الإنفلونزا.

واستكمل متحدث الصحة والسكان أنه جرى تسجيل 801 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تقوم الوزارة بإجرائها وفقًا لما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، كما توفيت 29 حالة جديدة.