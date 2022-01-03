أسعار سيارات «جاك» الجديدة في السوق مع بداية 2022

شهد سوق السيارات منذ بداية يناير في السنة الجديدة، زيادات جديدة على أسعار بعض الطرازات، ومن أبرزها طرازات شركة «شانجان» الصينية، بحسب إعلان الوكيل الحصري للسيارة في مصر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة لسيارات «شانجان» في السوق :

أسعار جاك JS3 الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري، بفئتين مختلفة، وتأتي الفئة الأولى بسعر 260 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 282 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

أسعار جاك JS4 الجديدة

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، وتأتي الفئة الأولى بسعر 301 ألف جنيه، والثانية بسعر 331 ألف جنيه.

أسعار J7 الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، وتأتي الفئة الأولى بسعر 307 آلاف جنيه، والثانية بـ337 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.5 لتر 4 سلندر يولد قوة 150 حصان، وعزم 210 نيوتن متر متصل بفتيس CVT.

أسعار جاك النقل الجديدة

تأتي أسعار سيارة جاك النقل 3 أطنان بسعر260 ألف جنيه، وسعر النقل 5 أطنان 339 ألف جنيه، وسعر السيارة القلاب 3.5 طن 349 ألف جنيه، وسعر السيارة القلاب 8 أطنان 429 ألف جنيه.

يذكر أنَّ السوق شهد زيادات متكررة في الأسعار من بداية النصف الثاني من العام المنصرم 2021، ومازال الارتفاع الأسعار يسيطر على فئات وطرازات متعددة من السيارات في السوق المصري، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا التب ضربت العالم، إضافة إلى أزمة نقص توريد الرقائق الإلكترونية إلى مصانع السيارات.