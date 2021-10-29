مقارنة بين «جاك JS4» و«إم جي ZS» موديل 2022 في مصر.. الموصفات والأسعار

خلال الشهور القليلة الماضية، طُرح عدد من السيارات الملاكي، من موديلات العام الجديد 2022 داخل السوق المحلية، ومن ضمن القائمة سيارة «جاك JS4 2022» التي ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه منتصف شهر أكتوبر الحالي.

وترصد السطور التالية قائمة أسعار السيارة «جاك JS4 2022» وأهم التجهيزات الخاصة بها، ضمن منافستها في الفئة السعرية مع سيارة «إم جي ZS موديل 2022».

قائمة أسعار جاك JS4 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات SUV؛ وتتوافر في فئتين مختلفتين في التجهيزات، حيث تباع الفئة الأولى بسعر 295 ألف جنيه، والثانية بسعر 325 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4410 ملم للطول، 1800 ملم للعرض، 1660 ملم للارتفاع، 2620 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 520 لترا.

قائمة أسعار إم جي ZS موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، جاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 265 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 280 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 298 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 119 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4314 ملم الطول، 1809 ملم العرض، 1624 ملم الارتفاع، 2585 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لترا.