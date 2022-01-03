حكم نهائي برفض وقف رئيس الزمالك 4 سنوات

قضت الدائرة الأولى فحص بمحكمة مجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار مصطفى حسين، رئيس المحكمة، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، وطالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.

المحكمة قضت بترك الخصومة

كما قضت ذات الدائرة، بترك الخصومة في نفس الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة والمتضمن أيضا ذات الطلبات.

قرار سابق من القضاء بوقف قرار الرياضة

كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قضت في 30 مايو 2021، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 2020، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.