ميليشيات الحوثي تؤكد إختطاف السفينة الإماراتية قبالة «الحديدة»

أكدت ميليشيات الحوثى، اليوم الإثنين، مصادرتهم لسفينة إماراتية قالوا إنها تحمل معدات عسكرية، بعدما اتهمهم التحالف بقيادة السعودية بقرصنة وخطف سفينة ترفع علم الإمارات، جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وكتب المتحدث باسم ميليشيات الحوثى «يحيى سريع»، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «القوات المسحلة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني».

القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني وسنوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2022

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية الملكية البريطانية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، تلقيها أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر، وحذرت الهيئة في وقت سابق البحارة ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد أثناء عبورهم تلك المنطقة، مشيرة إلى أن تحقيقات تجرى بشأن الهجوم على السفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني، وحددت الهيئة موقع السفينة على بعد حوالي 23 ميلا بحريا غرب محطة نفط رأس عيسى على البحر الأحمر.

التحالف يعلن اختطاف الحوثيين لسفينة إماراتية قبالة سواحل الحديدة

ونقلت قناة «العربية»، عن قوات دعم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أنّ جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم شمال اليمن اختطفت سفينة شحن ترفع علم الإمارات تحمل اسم «روابي»، قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، وفقا لقناة العربية، أنّ عملية القرصنة الحوثية للسفينة تمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر الميليشيات على حرية الملاحة، مطالبة الحوثيين بضرورة إخلاء السفينة التي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطري إلى ميناء جازان على الفور.

وشدد التحالف على أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة نتيجة فعلها الإجرامي وقرصنة السفينة، لافتًا إلى أن السفينة المختطفة تحمل على متنها معدات خاصة بتشغيل مستشفى سعودي بجزيرة سقطري، تشمل عربات إسعاف ومعدات طبية.