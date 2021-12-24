«التحالف العربي» يعلن تدمير 9 مخازن أسلحة لـ الحوثيين في «صنعاء»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، تدمير 9 مخازن للأسلحة بعد أن نقلها الحوثيون لمعسكر«التشريفات»بـ العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطرون عليها.

وأوضح «التحالف العربي»، أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى المعسكر أثناء مهلة التحالف، مشيرا إلى أن عملية «تحالف دعم الشرعية»، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان «التحالف العربي»، منح في وقت سابق، الحوثيين مهلة 6 ساعات تبدأ من الثامنة مساء بتوقيت صنعاء « السابعة مساء بتوقيت القاهرة»، لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـ صنعاء.

وقال «التحالف العربي»، بعد انتهاء المدة، عن تنفيذ عملية في «صنعاء»، في بيان، إنه راقب عمليات نقل أسلحة وجار تدميرها في العاصمة اليمنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«التحالف العربي»: تنفيذ العملية ضرورة عسكرية

وأشار «التحالف العربي»، إلى أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، وطالب «التحالف»، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الحوثيون، تكبدوا، أمس الخميس، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح على إثر قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني اليمني في جنوب وغرب محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي صنعاء، وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات لـ الحوثيين، أسفرت عن تدمير 3 عربات و4 أطقم قتالية، ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقا لما ذكرته موقع «سبتمبر نت».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إن المجلس يدعم ويساند اليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الـ 3 المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.