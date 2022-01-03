9 معلومات عن فكري الهواري مدير سلسلة محلات تجارية بعد ضبطه.. متورط في حادث الشيخ زايد

تمكنت قوات الأمن في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من إلقاء القبض على فكري الهواري مدير سلسلة محلات تجارية، وذلك بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، بعد تسريب مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مؤخرًا، وهو يوجه الإساءة لبعض ضباط الشرطة، بعد أن نشرها أحد أصدقائه المقربين لابتزازه بحسب قوله.

وتقدم «الوطن» لقرائها معلومات عن فكري الهواري كالآتي:

1 - فكري الهواري هو مدير سلسلة محلات تجارية.

2 - رئيس مجلس إدارة أحد الأندية في أكتوبر.

3 - الذراع اليمنى لرجل الأعمال محمد الهواري، والد المتهم كريم الهواري في قضية مقتل 4 شبان في حادث تصادم بطريق الشيخ زايد تحت تأثير المخدرات.

4 - متهم بالإساءة لمؤسسات الدولة سواء كان الشرطة أو النيابة أو القضاء.

5 - ألقي القبض عليه من مسكنه داخل كومباوند سكني بمدينة الشيخ زايد.

6 - ذكر في التسجيلات أن له علاقة وطيدة بعدد كبير من الشخصيات الهامة في الدولة.

7 - أشارت مصادر بأن فكري الهواري له علاقة بتحريض دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية للحصول على تفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث.

8 - أنكر فكري الهواري جميع التهم المنسوبة إليه ونفى علاقته بالتسريبات التي تُسيء لمؤسسات الدولة.

9 - سربت التسجيلات عن طريق أحد الأشخاص الذين تربطه به علاقة صداقة، واعتبرها الهواري أنها محاولة ابتزاز بسبب التنافس على مجلس إدارة أحد الأندية الشهيرة.