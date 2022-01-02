تفاصيل الحالة الصحية لـ«كريم الهواري» المتهم في حادث «الشيخ زايد»

أفادت مصادر أمنية بأن المتهم كريم الهوارى المحبوس على ذمة قضيتى «تعاطى مخدرات وقتل خطأ»، بدأت جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة بتاريخ أول يناير الجاري، وتم نقله بسيارة إسعاف من محبسه وإدخاله قاعة المحاكمة بنقاله طبية.

وأوضحت المصادر أن المتهم يعانى من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض، ما يعيقه عن الجلوس في وضع قائم، ويحتاج إلى عدم التحميل على الناحية اليمنى لاستقرار التئام الكسور، وتم عمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر وعقب انتهاء المحاكمة جرت إعادته لمحبسه.

أولى جلسات محاكمة المتهم في دهس 4 بسيارته

كانت محكمة جنايات الجيزة، أجّلت ، السبت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لاتهامه بقتل 4 طلاب ثانوى، بينهم طفل، إثر قيادته سيارته الملاكى تحت تأثير مُسكر واصطدامه بسيارة الضحايا بالقرب من النادى الأهلى بالشيخ زايد، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، تنفيذًا لطلبات دفاع المجني عليهم وتمكينهم من الادعاء بالحق المدنى بمبلغ مليون وواحد جنيه لكل أسرة من الضحايا.

نقل المتهم بسيارة إسعاف وسط حراسة مشددة

وحضر المتهم إلى مقر محاكمته، داخل سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا، رفقتها سيارتي شرطة «بوكس»، وحراسة أمنية مشددة.

وعُقدت المحاكمة في مقر معسكر قوات الأمن المركزي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، برئاسة المستشار محمد عوض الله، وشهدت إجراءات أمنيّة مشدّدة، وحضور أسر الضحايا وشقيقة المتهم، وجرى منع وسائل الإعلام من حضور إجراءات المحاكمة، وفرٌض كردون أمني قبل مقر انعقاد المحاكمة.