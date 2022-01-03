الأمن يلقي القبض على فكري الهواري مدير «هايبر وان»

ألقت قوات الأمن الوطني القبض على فكري الهواري، مدير سلاسل «هايبر وان» في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بسبب الإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

وانتشرت، مؤخرا، بعض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لـ فكري الهواري، مدير سلاسل «هايبر وان»، يوجه خلالها إساءه لبعض ضباط الشرطة، مشيرًا في حديثه إلى أن مؤسسات الدولة «شرطة ونيابة و قضاء» طوع يديه.

فكري الهواري: الفيديوهات مقصوصة بها تلاعب

وبمواجهته، قال إن مقاطع الفيديو تم قصها والتلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، وأنه تم تسجيلها خلسه بمعرفة شخص كانت تربطه به علاقة صداقة وحدثت خلافات بينهما، كان آخرها بسبب التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.