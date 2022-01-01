بيان عاجل من خالد الجندي يوضح حقيقة تدخله في قضية كريم الهواري

أثار حادث كريم الهواري، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الشيخ زايد» التي راح ضحيتها 4 شباب، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمته، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بتدخل الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأوقاف، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لإقناع أسر ضحايا كريم الهواري، بالتنازل عن القضية، وتعرض «الوطن» في هذه السطور حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بتدخل الشيخ خالد الجندي، لإقناع أسر ضحايا حادث كريم الهواري، بالتنازل عن القضية.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، في بيان له منذ قليل، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدخله لإقناع أسر ضحايا حادث كريم الهواري، غير صحيحة.

خالد الجندي يحذر من استغلال اسمه

وأضاف خالد الجندي، أنه ليس له مكتب أو هيئة إدارية تخصه، ولم يفوض أحدا بالتحدث عنه في أي شأن من الشؤون الاجتماعية أو القانونية أو الدينية، وليس له أي تصريحات صحفية سوى برنامجه بالإذاعة وقناة «DMC»، وهذا البيان، حتى لا يستخدم أحد اسمه للتربح من أحد أو النصب على أحد، فيما ليس له علاقة به.

حادث الشيخ زايد

يذكر أن حادث الشيخ زايد، راح ضحيته 4 طلاب جامعين، وكانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة 2 من محاميي كريم الهواري، لاتهامهما بانتحال صفة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها، وذلك لتضليل العدالة، إلى جلسة 8 يناير الجاري للاطلاع.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.