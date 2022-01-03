بشائر 2022.. توقعات بهدوء في أسعار السلع خلال العام الجاري

على مدار العام الماضي، ومنذ الإعلان عن التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بدأت أسعار السلع الأساسية رحلة جنونية من القفزات المدفوعة بالارتفاع المفاجئ في الطلب بكافة الأسواق، مع محدودية الكميات المعروضة واختناقات سلاسل التوريد.

ومنذ يناير وحتى نهاية ديسمبر 2021، كانت السمة الأساسية للأسواق العالمية هي الارتفاعات السعرية الحادة في كل السلع، بداية من القمح والسكر والقهوة وباقي المواد الغذائية الأساسية، وحتى المعادن التي كان أبرزها الألومنيوم وخام الحديد والنحاس، التي حققت مستويات فلكية في زيادة الأسعار.

سنوات الذروة.. ارتفاع أسعار السلع 27%

وبحسب مؤشر «بلومبرج» للسلع الفورية فإن أسعار السلع ارتفعت في العام الماضي بشكل لم يحدث منذ أكثر من 10 سنوات تقريبًا، ويشير المؤشر إلى أنَّ تلك الارتفاعات لم تحدث منذ بداية الانتعاشة التي شهدتها الأسواق بعد مرور فترة على اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وأفادت وكالة «بلومبرج»، بأن مؤشر أسعار السلع شهد ارتفاعًا بنسبة 27% تقريبًا.

وعلى الرغم من بلوغ الأسعار ذروتها، إلا أنَّ التوقعات بشأن موقف الأسعار في العام الجديد تميل إلى أن الأسواق ستشهد هدوءا نسبيًا بعد القفزات السعرية المتتالية السابقة.

انخفاض أسعار المواد الخام خلال 2022

ومن المتوقع أنَّ تسهم عدة عوامل في الانخفاض المتوقع في الأسعار، على رأسها موقف الاقتصاد الصيني، إذ قد يشهد نمو اقتصاد الصين تباطؤا نسبيًا، وهو ما يعني تخفيف وطأة الطلب على المنتجات، ومن ثم تهدئة الأسعار، أما العامل الثاني فيتمثل في موقف البنوك المركزية في العالم من مستويات التضخم، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك البنوك سياسات نقدية تشددية، تسمح برفع سعر الفائدة، وهو ما سيترتب عليه سحب السيولة من المستهلكين، وبالتبعية تراجع الطلب على السلع والمنتجات تمهيدا لتراجع الأسعار.

وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج»، فإن بنوك استثمار مثل «سيتي جروب» ستشهد انخفاضًا في أسعار المواد الخام في العام 2022، إذ يعتقد البنك تراجع مجموعة كاملة من السلع، على خلفية المعطيات العالمية الحالية.

توقعات بتراجع أسعار السكر والقمح وزيت الصويا

ويشير تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بشأن اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية إلى أنَّ أسعار السكر والقمح وزيت الصويا من بين القائمة المتوقع أن تشهد انخفاضًا في الربع الأول من العام الجديد، حيث يتوقع التقرير أن يتراجع سعر طن السكر الأبيض إلى 501.4 دولارا للطن في مارس المقبل، من 511.4 دولار للطن في نوفمبر الماضي، وأن يتراجع سعر طن القمح إلى 303.3 دولار للطن، مقارنة بـ304.5 دولار للطن في نوفمبر الماضي.