التموين: بدء صرف السلع الغذائية في 40 ألف منفذ عن شهر يناير 2022 غدا

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

حملات على المخابز ومنافذ السلع التموينية

وأشار معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور على المصيلحى قد شدد على مديري المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن 40 ألف منفذ متنوع بين بدالى التموين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية سيبدأون غداً فى صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم بعد أن قاموا باستلام استعاضات الربع الأول من يناير، مشيرا إلى أن الوزارة والمديريات سوف يوجهون حملات على منافذ الصرف والمخابز غدا، مشيرا إلى أن كل مخبز لدية رصيد استراتيجي من الدقيق لمدة لثلاثة أيام.