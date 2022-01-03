منتدى شباب العالم يتبرع بـ50 مليون جنيه لمبادرات التنمية

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، وهي النسخة الرابعة من المنتدى، وتشمل قائمة الرعاة الرسميين، نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

التبرع بـ50 مليون جنيه

وأعلنت إدارة المنتدى في بيان عنها، تبرعها بـ50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام، لتوجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية، موضحا أنّ الرعاة يتكفلون بتغطية ميزانية أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتي مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أي أعباء.

منتدى شباب العالم 2022

ومنتدى شباب العالم هو منصة حوار عالمية بين الشباب، وتحول إلى حدث سنوي عالمي منذ 2017 ويقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.