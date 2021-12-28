ماذا تفعل إذا تعرضت سيارتك لحادث أو سرقة داخل مبادرة إحلال السيارات؟

بدأت نحو 10 آلاف سيارة جديدة العمل بالغاز الطبيعي، منذ تسليمها في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة في شهر يناير الماضي، تنوعت بين 9450 سيارة ملاكي، و550 سيارة تاكسي وميكروباص، وذلك حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، حسب تصريح سابق للدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة لـ«الوطن».

وفي إطار حرص المباردة على سلامة المواطنين، نشرت عبر صفحتها الرسمية بعض الإرشادات حال تعرض سيارتك للسرقة أو لحادث، للاستفادة من التأمين داخل مبادرة إحلال السيارات، وذلك على هذا النحو..

في حال سرقة السيارة

- عمل محضر سرقة للسيارة «محضر شرطة».

- استخراج شهادة «بيانات - مخالفات حديثة للسيارة - تأمينات على السيارة» والتوجه بها إلى شركة التأمين، مع صورة من «رخصة السيارة - رخصة القيادة - البطاقة - محضر السرقة».

- تتولى الشركة شهريًا وعلى مدار 3 أشهر، تسليمك خطابات موجهة إلى إدارة مكافحة سرقة السيارات للوقوف على آخر موقف للبحث عن السيارة.

- بانتهاء الثلاثة أشهر تتولى شركة التأمين تسليمك خطاب موجه للبنك لفك الحظر عن السيارة لصالحك، وتنقل ملكية السيارة لشركة التأمين وتوثق العقد بالشهر العقاري.

- تتولى شركة التأمين تسليم البنك «المقرض» شيكا بالقيمة السوقية للسيارة وقت الحادث ووفقًا لشروط وثيقة التأمين.

- يخصم البنك المبالغ المستحقة له من قيمة الشيك وسداد الباقي للعميل.

في حال الحوادث العادية للسيارة

- عمل محضر إثبات حالة «محضر شرطة»، وذلك في حال الحوادث الشديدة أو حدوث سرقة مع الحادث، ويتم إبلاغ شركة التأمين قبل مرور 3 أيام على الحادث.

- توجّه بالسيارة إلى مركز الإصلاح «التوكيل أو مركز صيانة معتمد أو ورشة معتمدة ولها سجل ضريبي» لعمل مقايسة لإصلاح السيارة، علمًا بأنّك تتحمل 500 جنيه عن كل حادث «1000 جنيه في حالة الميكروباص» إضافة إلى أنّه في حالة الإصلاح في التوكيل؛ يتحمّل التوكيل 10% من تكلفة الإصلاح، أما في حالة مركز الصيانة أو الورشة لن تتحمل أيّ من تكلفة الإصلاح.

- بعد ذلك توجّه إلى فرع شركة التأمين ومعك صورة من «رخصة السيارة - رخصة القيادة - محضر إثبات الحالة - المقايسة»، ثم ابدأ بملء نموذج الإبلاغ عن الحادث، وترسل الشركة المهندس الفني المختص لمعاينة السيارة والاتفاق على المقايسة والأسعار مع مركز الإصلاح.

- بعد إتمام إصلاح السيارة، ادفع الحساب لمركز الإصلاح، واتجه بالفواتير والسيارة لمقر شركة التأمين، ليتولى المختصون بالشركة معاينة السيارة بعد الإصلاح، ثم تتسلم قيمة مبالغ الإصلاح المستحقة لك.

في حالة حادث الهلاك الكلي للسيارة والأضرار الجسيمة

- عمل محضر إثبات حالة «محضر شرطة»، وذلك في حال الحوادث الشديدة أو حدوث سرقة مع الحادث، ويتم إبلاغ شركة التأمين قبل مرور 3 أيام على الحادث.

- توجّه بالسيارة إلى مركز الإصلاح «التوكيل أو مركز صيانة معتمد أو ورشة معتمدة لها سجل ضريبي» لعمل مقايسة لإصلاح السيارة، علمًا بأنّك تتحمل 500 جنيه عن كل حادث «1000 جنيه في حالة الميكروباص».

- بعد ذلك توجّه إلى فرع شركة التأمين ومعك صورة من «رخصة السيارة - رخصة القيادة - البطاقة - محضر إثبات الحالة - المقايسة»، ثم تقوم بملء نموذج الإبلاغ عن الحادث، وتقوم الشركة بإرسال المهندس الفني المختص لمعاينة السيارة.

إذ وجد المهندس أنّ السيارة في حالة هلاك كلي، تطلب منك الشركة القيام ببعض الإجراءات المتمثلة في الآتي:

- استخراج شهادة «بيانات - مخالفات حديثة للسيارة - تأمينات على السيارة» ونموذج 105 من وحدة المرور التابع لها وتتوجه بهم إلى شركة التأمين.

- تقوم شركة التأمين بتسليمك خطاب موجّه للبنك لفك الحظر عن السيارة لصالحك، وبعد ذلك تقوم بنقل ملكية السيارة لشركة التأمين وتوثيق العقد بالشهر العقاري.

- تقوم شركة التأمين بتسليم البنك «المقرض» شيك بالقيمة السوقية للسيارة وقت الحادث ووفقًا لشروط وثيقة التأمين.

- يقوم البنك بخصم المبالغ المستحقة له من قيمة الشيك وسداد الباقي للعميل.