فحص وعلاج مليوني مواطن ضمن قوافل «الصحة» في 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألفًا و269 مواطنًا من خلال 1690 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2021، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

إجراء 313 ألفا و285 تحليل دم وطفيليات وأشعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إجراء 313 ألفا و285 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 41 ألفا و365 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 25 ألفا و263 حالة إلى المستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

توقيع الكشف الطبي على 151 ألفا و501 مواطنا بأسوان

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنّ القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 151 ألفا و501 مواطنا بمحافظة أسوان، و148 ألفا و853 مواطنا بأسيوط، و96 ألفا و125 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و31 ألفا و768 مواطنا بالإسماعيلية، و21 ألفا و563 مواطنا بالأقصر، و19 ألفا و27 مواطنا بالبحر الأحمر، و142 ألفا و125 مواطناً بالبحيرة، و104 آلاف و841 مواطنا بالجيزة، و70ألفًا و469 مواطناً بالدقهلية، و12 ألفا و776 مواطنا بالسويس، و87 ألفا و105 مواطنين بالشرقية، و61 ألفا و507 مواطنين بالغربية، و88 ألفا و72 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة لـ129 ألفا و815 مواطنا بالقاهرة، و92 ألفا و949 مواطنا بالقليوبية، و89 ألفا و740 مواطنا بالمنوفية، و132 ألفا و184 مواطنا بالمنيا، و45 ألفا و637 مواطنا بالوادي الجديد، و91 ألفا و315 مواطنا ببني سويف، و15 ألفا و89 مواطنا بجنوب سيناء، و105 آلاف و78 مواطنا بدمياط، و85 ألفا و234 مواطنا بسوهاج، و61 ألفا و332 مواطنا بقنا، و72 ألفا و498 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 31 ألفا و666 مواطنا بمطروح.