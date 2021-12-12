«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

تطلق مؤسسة «حياة كريمة» قوافل طبية بصفة دورية في القرى التابعة للمبادرة، تزامنا مع اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار «لا تترك صحة أحد خلف الركب.. استثمر في النظم الصحية للجميع».

وتضمنت القوافل التخصصات الطبية المختلفة حسب الاحتياج وإجراء التحويلات اللازمة للعمليات الجراحية وكذلك صرف الأدوية.

مشروعات «حياة كريمة» في قنا

وعلى جانب آخر، وفي محافظه قنا، وبالتحديد بمركز أبوتشت، مجلس قروي أبوشوشة، يتواصل العمل في عدة مشروعات منها:

- إنشاء المجمع الزراعي في قرية القارة.

- أعمال تشطيب المجمع الخدمي بقرية القارة.

- إنشاء مركز شباب الخوالد والملعب القانوني في أبوشوشة.

- وفي مجلس قروي بخانس، يتمّ مدّ خطوط الغاز بقرية القليعة والرزقة.

- وفي مركز الوقف، مجلس قروي المراشدة، بدء التنفيذ لأعمال مدّ وتدعيم المناطق المحرومة بشبكات مياة الشرب.

أما بالنسبة لقريتي الدهسة والنجوع، التابعين للوحدة المحلية لقرية العركي، فقد تمت متابعة نسب إنجازات المشروعات هناك، والتي كانت كالآتي:

1- مجمع الخدمات الاجتماعية بنجع غانم، نسبة الإنجاز ٢٠%.

2- مشروع محطة رفع الصرف الصحي بنجوع غانم، نسبة الإنجاز ٤٥%.

3- مشروع رفع كفاءة مدرسة محمد محمود بدير السعادة، نسبة الإنجاز ٩٩%.

4- مشروع إنشاء جناح جديد وصيانة مدرسة الشهيد فتحي سليم بنجع غانم، 60%.

5- مشروع المجمع الخدمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالدهسة، نسبة الإنجاز: 15%.

وفي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد بقرية جلبانة في مركز القنطرة شرق، عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن القطاعات اللي بيتم تنفيذ المبادرة فيها هي كالتالي:

قطاع المحليات

1. إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة إنجاز: 83%.

2. إنشاء مجمع خدمات زراعية بنسبة إنجاز 62%.

قطاع الصحة

1. رفع كفاءة نقطة الاسعاف القديمة بالقرية بنسبة إنجاز 99%.

2. إنشاء نقطة اسعاف كوبري السلام، بنسبة إنجاز 48%.