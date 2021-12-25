الكشف على 3237 شخصا في قوافل طبية مجانا ضمن «حياة كريمة» بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضاً بقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة، مؤكداً أنّ تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

الكشف المجاني على 3237 مواطنا

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القوافل الطبية استهدفت توقيع الكشف المجاني على 3237 مواطنا ومواطنة من أهالي القريتين، بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل والتي ضمت العديد من التخصصات، إضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم.

عقد ندوات تثقيفية للأهالي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنّ فعاليات القوافل الطبية شملت أيضاً عقد ندوات تثقيفية للأهالي، وتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وأيضاً بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل.

توفير الخدمية الطبية والعلاجية للمواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنّ تلك الحملة تأتي من أجل توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير الشامل للريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».