تشييع جنازة نجل «محمد رضا» بمنطقة المنيل وسط غياب الفنانين.. «فيديو»

انتهت مراسم تشييع جثمان «مجدي رضا»، نجل الفنان محمد رضا، قبل قليل، والتي خرجت من مسجد صلاح الدين بمنطقة المنيل، وسط حضور العائلة وعدد قليل من الأصدقاء، وغياب الفنانين عن حضور مراسم جنازة ابن الفنان محمد رضا.

وكان أحمد رضا، ابن الفنان محمد رضا وعضو جمعية «أبناء فناني مصر »، أعلن مساء أمس الأحد، عن وفاة شقيقه مجدي رضا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل أيام، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى، أخى مجدي رضا ابن الفنان محمد رضا.. ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له».

وتستقبل أسرة نجل الفنان محمد رضا، العزاء في الفقيد الراحل، غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة المغرب.

وكانت جمعية أبناء فناني مصر، نعت مجدي رضا، نجل الفنان محمد رضا، حيث قالت في بيانٍ صحفي: «تنعي جمعيه أبناء فناني مصر مجدي محمد رضا، نجل الفنان الكبير محمد رضا وشقيق أحمد رضا عضو مجلس إداره الجمعيه وأمين الصندوق.. ندعو الله ان يتغمده بواسع رحمته ويغفر لها.. لا أراكم الله مكروه فى عزيز لديكم ونسألكم الدعاء .خالص العزاء لأسرته».

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واحتفلت جمعية أبناء فناني مصر، قبل أيام، بذكرى مرور مائة عام على ميلاد الفنان محمد رضا، حيث قالت في بيانٍ إنّ «الجمعية تؤكد علي الدور الكبير لرموز الفن ومنهم المعلم رضا الذي ترك أكبر أثر في وجدان الشعب المصري لنموذج المعلم الشهم الكريم الطيب وهي رسالة تحمل منظومة قيم نتمني أن تسود ونعاهد أنفسنا علي المضي قدما في ترسيخ مفهوم الفن الراقي والتأكيد على أن رموزه هم الأهم وتراثهم الخالد يشهد بذلك آملين في الله أن يكلل جهودنا وجهود كل المحبين لهذا التراث على أن تكون بداية العام القادم تحمل خبرًا سارًا يغير الوقع المتعلق بحماية التراث وكيفية استغلاله وفقا للقانون».