الزراعة: ننفذ خطة متكاملة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف، بعنوان: «الزراعة المصرية» في قلب الوطن العربي.

خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها العرب في ٢٠٢١

حيث استعرض مركز المعلومات خلال «الإنفوجراف» أهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتي جرى تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

وأوضح الإنفوجراف، أن عام 2021 شهد خطوات مصرية مهمة، اتخذها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها من الدول العربية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، وزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي وتمثلت في التالي:

لجان عليا

١- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمّان.

٢- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة.

لجان فنية

١- وزير الزراعة يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني للقاهرة لعقد الدورة الأولى للجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة للثروة الحيوانية.

٢- وزير الزراعة يستقبل نظيره اللبناني للقاهرة ويعقد الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة.

مذكرات تفاهم تم توقيعها

١- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في المجال الزراعي.

٢- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في مجال الحجر الزراعي.

لقاءات ثنائية

١- وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

٢- وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وزيادة الاستثمارات الزراعية للهيئة بجمهورية مصر العربية.

زيارات خارجية

وزير الزراعة يترأس وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول التعاون المشترك بين البلدين.