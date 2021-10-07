وزير الزراعة: تصدير اللحوم والدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الإمارات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز والدواجن للإمارات

وأضاف وزير الزارعة، أن القرار جاء بعد خطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز والدواجن المصنعة والمعاملة حراريًا ومنتجاتها، بعد دراسة الوضع الصحي المصري من قبل الجانب الإماراتي.

الإمارات تستورد حاليًا الكتاكيت بعد اعتماد الصحة العالمية خلو مص من إنفلونزا الطيور

وأوضح وزير الزراعة، أن القرار يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم، متابعًا أنه تم الاتفاق على أن تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر أو منشآت تقطيع وتعبئة بالاطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإمارات تستورد حاليًا من مصر الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة، وذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور.