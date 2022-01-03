أسعار النفط تحقق مكاسب مرتفعة خلال تعاملات مطلع 2022

شهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعًا بشكل كبير خلال تعاملات أول يوم للتداول في الأسبوع الأول من العام الجديد 2022، مقارنة بنهاية آخر أيام العام الماضي2021، إذ حقق أسعار العام الماضي أعلى معدل لها منذ عدة سنوات خاصة عند مقارنتها بعام 2020، التي شهدت انخفاض سعر البرميل بالسالب.

ارتفاع الأسعار بما يزيد على 1.5%،

وارتفعت الأسعار بما يزيد على 1.5%، مستعيدة جزء من مكاسبها بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار النفط الجمعة الماضية انخفاضات طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، 1.23 دولار أو 1.58% ليسجل 79.01 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.44% إلى 76.29 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، خاصة أن متحور أوميكرون يسيطر على عدد من الدول التي جعلتهم يتخذون قرارات بالإغلاق.

غدا.. اجتماع أوبك لمناقشة السوق

وتتوقع منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك+» أن يكون التأثير على سوق النفط من متغير فيروس كورونا أوميكرون خفيفًا ومؤقتًا، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في الإنتاج، والاستمرار في سياسية التي تتخذها المنظمة منذ بدء الأزمة الخاصة بفيروس كورونا بشأن خفض الإنتاج وزيادته تدريجيا.

وينعقد غدا اجتماع خاص لمنظمة الأوبك وحلفائها، المعروفة باسم «أوبك +»، يوم الثلاثاء، لمناقشة ما إذا كان سيتم المضي قدما في زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وحققت أسعار النفط العام الماضي بشكل عام العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية لم تحققها من قبل، حيث ارتفعت أسعار النفط لتخطي حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد.

ويتوقع الكثير من المحللون الاقتصاديون، أن يكون هناك ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي الجديد 2022، وخاصة أن متحور «أوميكرون» لا يمثل تهديدا كبيرا من خلال الأعراض أو شدة الفيروس.