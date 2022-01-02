مكاسب كبيرة عام 2021 في أسعار النفط لم تحدث منذ سنوات

شهدت أسعار النفط العالمية في تعاملات الأسبوع الأخير من العام الماضي 2021 ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الأخير من ديسمبر، ليصل أسعار النفط خلال العام الماضي هو الأعلى منذ عدة سنوات خاصة عند مقارنته بعام 2020 والتي شهدت ظاهرة لم تحدث كثيرا ليكون سعر البرميل بالسالب.

أسعار النفط تخطت حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد

وشهد شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بباقي شهور العام الماضي، حيث حققت الأسعار مكاسب مرتفعه خلال الشهر الأخير من العام لم تحققها منذ عدة سنوات.

وحققت عام 2021 العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية لم تحققها من قبل، حيث تخطط أسعار النفط حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا وغير مسبق.

وبالرغم من أن الشهور الماضية شهدت خسائر لأسواق النفط العالمية بشكل كبير خاصة في ظل انتشار سلالة فيروس كورونا «أوميكرون»، والتي تسببت في تراجع الأسعار بشكل كبير، إلا أنها لم تصل للمعدل الذي شهدته عام 2020.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 77.78 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.21 دولار للبرميل، ويعد شهر أكتوبر هو أكثر الشهور تحقيقا لمكاسب أسعار النفط والمنتجين.

«أوبك +» تحدد أمكانية زيادة الإنتاج عقب يومين

ومن المنتظر أن تعقد منظمة «أوبك +» اجتماعا لها في 4 يناير المقبل، والذي سيتم من خلاله تحديد ما إذا: أن سيقرر تحالف الدول المنتجة، زيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميًا في فبراير، بعدما تمسكت «أوبك +» في اجتماعها الأخير، بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير على الرغم من انتشار متغير «أوميكرون».

وتوقع عدد كبير من المحللون الاقتصاديون، ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي الجديد 2022، وخاصة أن متحور «أوميكرون» لا يمثل تهديدا كبيرا من خلال الأعراض أو شدة الفيروس.