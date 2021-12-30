رئيس التحرير

محمود مسلم

أكثر من «نصف دولار» زيادة في أسعار النفط.. كم سعر البرميل؟

ترقب لاجتماع «أوبك بلس» الأسبوع المقبل

كتب:

محمد الدعدع
09:46 ص | الخميس 30 ديسمبر 2021
تطور أسعار النفط

تطور أسعار النفط

ينتظر سوق النفط اجتماع «أوبك +» في 4 يناير المقبل، عندما يقرر تحالف الدول المنتجة، ما إذا كان سيمضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميًا في فبراير، بعدما تمسكت «أوبك +» في اجتماعها الأخير، بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير على الرغم من انتشار متغير «أوميكرون».

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام والوقود الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تقلل الطلب.

أكثر من نصف دولار زيادة في البرميل

وارتفع خام برنت 29 سنتًا ليستقر سعره عند 79.23 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتًا ليستقر عند التسوية 76.56 دولار للبرميل.

في الولايات المتحدة، وصل متوسط ​​عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 258312 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لإحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أمس الأربعاء.

وتم تداول كلا عقدي النفط الآجل في وقت سابق عند أعلى مستوياتهما في شهر بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات النفط.

تراجع مخزون النفط الخام لـ420 مليون برميل

وتراجعت مخزونات النفط الخام «USOILC = ECI» بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية «USOILG = ECI» بمقدار 1.5 مليون برميل خلال نفس الفترة إلى 222.66 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لزيادة 0.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير «USOILD = ECI» انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 122.43 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع 0.2 مليون برميل.

الدول المنتجة تقاوم الدعوة الأمريكية لزيادة الإنتاج

ودعمت أسعار النفط إعلان الإكوادور وليبيا ونيجيريا عن ظروف قاهرة هذا الشهر على جزء من إنتاجها النفطي بسبب مشكلات الصيانة وإغلاق حقول النفط.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة منتجي «أوبك +» قاومت دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج لأنها تريد تزويد السوق بتوجيهات واضحة وعدم الانحراف عن سياسة الزيادات التدريجية إلى الإنتاج.

اقرأ المزيد:

أسعار النفط العالمية تكسر حاجز الـ76 دولارا.. وتوقعات بارتفاعه مع بداية 2022

«أوميكرون» يرجئ عقد منتدي «دافوس» ويتسبب في تراجع أسعار النفط

متحور أوميكرون يتحكم في أسعار الذهب 2022.. ماذا عن النفط؟

أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعات أمس المدعومة بقوة الطلب الأمريكي

أسعار النفط العالمية تواصل الصعود وسط تفاؤل باستمرار تنامي الطلب

أسعار النفط تحقق مكاسب مرتفعة الأسبوع الماضي وتعوض خسائرها

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط عمليات جني الأرباح

الأخبار الإيجابية عن أوميكرون تدفع أسعار النفط العالمية لمواصلة الصعود

أسعار النفط تبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاعات واضحة لتعوض خسائرها

أستاذ بترول: انخفاض أسعار النفط بسبب «أوميكرون» وتوقعات بالارتفاع قريبا