دول العالم تستقبل 2022 بـ 2 مليون إصابة جديدة بكورونا

استقبلت دول العالم عام 2022، بالانتشار الجديد لمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في عدة بلدان، ما أدى لارتفاع حصيلة الإصابات في مجموعة من الدول، إذ تجاوزت عتبة المليون إصابة في العالم يوميا مع بداية العام، وترصد «الوطن» مستجدات إصابات فيروس كورونا حول العالم بعد مرور 3 ايام من العام الجديد.

زيادة الإصابات بكورونا عالميا

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصلت إلى 290 مليونا و157 ألفا و607 حالة إصابة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و 443 ألفا و753 حالة وفاة.

أمريكا تتصدر الدول الأعلى في إصابات الفيروس

وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت في المرتبة الأولى لقائمة الدول التي سجلت عدد حالات الإصابة حول العالم، حيث بلغت أكثر من 55.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الأصابات فى الهند ال 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، و تأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة بأكثر من 22.2 مليون حالة إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بـ826 ألفا و60 حالة وفاة، وتليها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 619 ألفا و401 حالة وفاة، فى حين جاءت الهند فى المرتبة الثالثة ب 481 ألفا و 893 حالة وفاة.

وفى أول أيام العام الجديد، أفادت الجامعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم وصلت إلى 288 مليونا و 173 ألفا و131 حالة إصابة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و440 ألف و 643 وفاة، أى زادت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم نحو 2 مليون حالة «مليون و 984 ألفا و 476» ، بعد مرور 3 أيام من العام الجديد، في حين زاد عدد الوفيات بمعدل 3 آلاف و 110 حالة وفاة.

وبحسب ما ذكرت قناة «سي أن أن» الأمريكية، قال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أمس الأحد إن بلاده تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تفشي المتحور «أوميكرون»، حيث لا يزال الخطر قائما من التكدس داخل المستشفيات بسبب أرتفاع عدد الإصابات بالفيروس.