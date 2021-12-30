العالم يتخطى عتبة المليون إصابة بكورونا يوميا.. قبل ساعات من 2022

تخطى العالم للمرّة الأولى، عتبة مليون حالة جديدة يوميا من إصابات كورونا «كوفيد- 19»، خلال الأسبوع الممتدّ من 23 إلى 29 ديسمبر، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس، وذلك في ظلّ تزايد الإصابات بالفيروس عالميا.

1045000 إصابة بكورونا في العالم يوميا

وجرى إحصاء أكثر من 7.3 ملايين إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19» في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة، أي ما يعادل 1045000 إصابة بكورونا في اليوم، وهو ما يزيد بكثير عن المستوى القياسي المسجّل قبل الموجة الحالية، بين 23 و29 أبريل 2021 وهو 817 ألف حالة يومية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

ويبقى جزء كبير من الحالات القليلة الخطورة، أو التي لا تظهر فيها أعراض خارج هذه الإحصاءات، بالرغم من تكثيف حملات التشخيص في بلدان كثيرة منذ بداية الوباء العالمي في أعقاب رصد الفيروس للمرّة الأولى أواخر العام 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، تختلف السياسات المعتمدة لإجراء الفحوصات من بلد إلى آخر.

ازدياد في أعداد الإصابات عالميا منذ أكتوبر بنسبة 46%

وازداد عدد الإصابات في العالم الآخذ في الارتفاع منذ منتصف أكتوبر بنسبة 46 في المئة خلال الأيام السبعة الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وحسبما قال الأربعاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فإنه قد يتسبّب انتشار المتحور أوميكرون شديدة العدوى بـ«تسونامي من الحالات».

وحذّر مدير منظمة الصحة العالمية، من أن هذه الطفرة في الحالات «تمارس حاضرا ومستقبلا ضغوطات فائقة على طواقم صحية منهكة وأنظمة صحية على وشك الانهيار».