ضبط 3 أشخاص سرقوا فيلا مسنة في المريوطية.. «صحيت لقيتهم فوق راسها»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ضبط 3 أشخاص، بينهم سائق، في واقعة سرقة مسنة داخل فيلاتها بالمريوطية.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغًا من سيدة عمرها 62 عامًا، يفيد بتعرضها لمحاولة سرقة وتهديد داخل فيلاتها بمنطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة.

خطة اللصوص لسرقة السيدة

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن مرتكبي الواقعة سائق سابق على علم بيسر حال السيدة المبلغة، فاتفق مع اثنين آخرين، تسلقا سور الفيلا وكسرا الباب وصعدا لغرفة نوم المجني عليها، وكان السائق في انتظارهما خارج الغرفة.

سقوط اللصوص

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وضبط المسروقات بالكامل، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والمقدم عبدالباقي أمين، رئيس المباحث.

وقالت السيدة في المحضر، إنها استيقظت على وجود شخصين يفتشان في غرفتها، وقيدا يديها واستوليا على 30 ألف جنيه، وخراطيش سجائر و2 بندقية ديكور.