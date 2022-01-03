تشييع جثمان هالة رجائي عطية من مسجد مصطفى محمود (صور)

شُيعت جنازة المهندسة هالة رجائي عطية، ابنة رجائي عطية نقيب المحامين، من مسجد مصطفى محمود، إلى مثواه الأخير وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأسرة الفقيدة وسط حالة من الحزن التي سيطرت على والدها رجائي عطية.

وفاة هالة رجائي عطية

ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء غد الثلاثاء في مسجد الشرطة بالدراسة، ونعى نقيب المحامين ابنته عبر صفحته على موقع فيس بوك قائلا: «البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هاله رجائى عطية والدة المهندسة سلمى عمرو صلاح غرالة زوجة إبراهيم عبده وهى زوجة المرحوم الفندقى عمرو صلاح غزالة وابنة زوجتى سوزان احمد الشعافى واخت المهندس عمرو رجائى عطية، والفندقية مي رجائى عطية زوجة أشرف الفار وابنة أخ المرحوم فاروق عطية المحامى واللواء شريف عطية والمهندس أشرف عطية والسيدات المرحومة سلوى عطية، وليلى عطية ، والمرحومة نجوى عطية وعمة عمر بدران وخالة فرح ويوسف وليلى- شريف سامى، وجوجا وتايا - عمرو رجائى عطية».

اتحاد المحامين العرب يعزي نقيب المحامين

وتقدم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، بخالص العزاء والمواساة إلى رجائي عطية، نقيب محاميي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، في وفاة ابنته الكبرى، ووجه برقية عزاء له قال فيها: «سعادة الفقيه النقيب/ رجائي عطية المحترم نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب أتقدم إليكم بتحية الحق والعروبة، تحية السلم والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنتكم الكبرى، والذي نسأل المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».