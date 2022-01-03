أغنية «الغزالة رايقة» تقترب من 8 ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحها (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «من أجل زيكو»، أغنية الغزالة رايقة، منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي يشارك فيها الفنان كريم محمود عبد العزيز، بجوار الطفل محمد أسامة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها.

أغنية «الغزالة رايقة» تقترب من 8 ملايين مشاهدة

وحصدت أغنية «الغزالة رايقة»، إشادات كثيرة من الجمهور، واقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «من أجل زيكو».

كلمات أغنية الغزالة رايقة

وتأتي كلمات أغنية الغزالة رايقة كالآتي:

ياليل ليل يا ليل

لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام

جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي

الطلبة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه

وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان

ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته

مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال

الطلبة دي لا ده قلبي

الطبلة دي لا ده قلبي

بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة

يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه

ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة

طب وحياة المحبة مادام جيت

خلاص خليك

أبطال فيلم من أجل زيكو

بشار إلى أنّ فيلم «من أجل زيكو»، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائية 5 يناير المقبل.