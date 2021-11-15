ضربات جوية لـ التحالف لدعم قوات الساحل الغربي اليمني ضد الحوثيين

شن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، ضربات جوية ضد الحوثيين، لدعم قوات الساحل الغربي في اليمن، وقالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن الضربات أسفرت عن وقوع خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين بالساحل الغربي.

ضربات «التحالف» استهدفت عتاد وعناصر الحوثيين خارج مناطق اتفاق ستوكهولم

وأضافت المصادر، أن ضربات «التحالف العربي»، استهدفت عتاد وعناصر الحوثيين خارج مناطق اتفاق ستوكهولم.

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة، إخلاء القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية، مواقعها في شرقي وجنوب الحديدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، محور اتفاق السويد 2018، واصفة الوضع في الحديدة، بـ «المتقلب للغاية»، مع ورود تقارير عن اشتباكات عنيفة مستمرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين على طول المناطق الجديدة لخطوط السيطرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، عبر مجلس الوزراء اليمني، أمس الأحد، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه الحوثيون من اقتحام لـ السفارة الأمريكية في العاصمة «صنعاء»، التي يسيطرون عليها، واعتقال عدد من موظفيها.

واعتبر مجلس الوزراء اليمني، في بيان صادر عن اجتماع لـ المجلس في العاصمة المؤقتة «عدن»، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عملية الاقتحام، بـ أنها استمرار لـ السلوك الإجرامي والمنفلت وضمن الأعمال الإرهابية الحوثية المستمرة في تحدي كل القوانين والأعراف الدولية.

وكان عناصر من الحوثيين، اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه واشنطن سفارة لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك عقب اختطاف حوالى 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.

وفي سياق آخر، افتتحت في مدينة «مأرب»، أمس الأحد، مدرسة الجيل الأساسية والثانوية، بتمويل من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، ونفذتها المنظمة الدولية للهجرة، بحضور نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه تم تجهيز المدرسة لتستقبل الآلاف من الأطفال المتضررين من النزاع، بما في ذلك سكان الجفينة وسكان الجزء الغربي من مأرب لتقديم التعليم للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وتستوعب المدرسة، أكثر من 2500 طالب على فترتين صباحية ومسائية في اليوم، وتتكون من 18 فصلاً دراسيا.