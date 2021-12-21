«صناع الخير» تطلق «قوافل الدفا» لسانت كاترين وسيوة والمحافظات الحدودية

أكد مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تجهز قوافل «صناع الدفا» لأهالي عدد من مناطق الجمهورية منها مناطق سانت كاترين وسيوة والسلوم وحلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد.

ونشر زمزم، عبر حسابه على «فيسبوك»، مجموعة من الصور لمناطق سانت كاترين التي سقطت عليها الثلوج، وعلق: «بنجهز لقوافل صناع الدفا لأهالينا بسانت كاترين وكمان هنجهز قوافل صناع الدفا لأهالينا بسيوة والسلوم وحلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد».

كل المحافظات الحدودية في أشد الاحتياج للبطاطين

وأضاف :«كل المحافظات الحدودية في أشد الاحتياج للبطاطين، والبداية الخميس المقبل ولمدة 3 أيام بأكبر قوافل طبية شاملة 14 تخصصا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بمجلس الوزراء بمنطقة السلوم وتوزيع ألف بطانية في سيوة بمحافظة مطروح، وكل أسبوع هنكون في محافظة حدودية بإذن الله اللي يحب يشارك يتصل على 15101».

يذكر أن البلاد تمر بموجة من البرودة والطقس السيئ حيث انخفضت درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين إلى تحت الصفر وغطت الثلوج جبال سانت كاترين.

عدم استقرار في الأحوال الجوية لمصر

وشهدت مصر خلال الساعات الماضية، ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلومترات من سطح الأرض.

ويتزامن ذلك مع وجود منخفض جوي على البحر المتوسط، يجلب كتلا هوائية بين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، حيث تأثرت أغلب الأنحاء بموجة الطقس السيئ، حيث أدى انخفاض درجات الحرارة تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.