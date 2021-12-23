15 تخصصا طبيا للكشف على أهالي «سيدي براني» ضمن قوافل «صناع الخير»

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، في إيصال القوافل الطبية إلى التجمعات السكنية، أقصي شمال غرب مصر، بقرى «سيدي براني»، غرب مطروح، إذ انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ لخدمة أهالي سيدي براني ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتأتي القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و إشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، وتستمر أعمالها اليوم لتستكمل الكشف على الأهالي فى مدينة السلوم والقرى والتجمعات السكنية المحيطة بها، غدا.

وأوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، منسق عام القافلة أن قافلة سيدي براني والسلوم، تشمل خدمات طبية في 15 تخصصا طبيا مختلفا «العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية»، وأنّ الخدمات المقدمة تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.

خدمة سكان أقصى مناطق شمال غرب مصر

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير للتنمية، أن تنفيذ قافلة اليوم لتقديم الخدمة لسكان أقصى مناطق شمال غرب مصر بسيدي براني والسلوم والمناطق والتجمعات السكانية المحيطة بهما غرب مطروح، تأتي في إطار استراتيجية صناع الخير للوصول بخدماتها الأساسية إلى كل مصري على أرض مصر واستمراراً لنهج المؤسسة في تقديم الخدمات والوصول بالمبادرات الرائدة للمؤسسة إلى أقاصي مصر وكل محافظاتها الحدودية حيث سبق للمؤسسة الوصول بخدماتها إلى سكان قرية «رأس حدربة»، على الحدود مع السودان، كما قدمت خدماتها لسكان التجمعات الحدودية بالوادي الجديد وسكان الأودية والتجمعات الصحراوية بجنوب سيناء.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن قافلة غرب مطروح، يتم تنظيمها في إطار التعاون المستمر والمتواصل مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والجامعات المصرية وتشارك مؤسسة صناع الخير في القافلة بتنفيذ مستشفى ميداني كامل في مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عينك في عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكري ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهري لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهري لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.