المؤسسة العلاجية: إجراء 9677 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إجراء 9677 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية المختلفة، موضحة أن هذه الأعداد شملت مختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية يمكن أن تساعد على القضاء قوائم الانتظار، وذلك ضمن حرص المؤسسة في تنفيذ خطة ورؤية وزارة الصحة في القضاء على قوائم الانتظار.

المؤسسة العلاجية: تنفيذ 98% من قوائم الانتظار

وأكدت المؤسسة العلاجية تقديم 9885 حالة من أجل إجراء عمليات مختلف بمختلف التخصصات الطبية بالمسشفيات الطبية التابعة للمؤسسة العلاجية، إذ أجريت 9677 من إجمالي العدد المتقدم لإجراء العمليات بنسبة تصل لــ98%، وفقا لمستند حصلت «الوطن» على نسخة من المستند الرسمي لمؤسسة العلاجية.

التخصصات الطبية للعمليات الجراحية

وأشارت المؤسسة العلاجية إلى أن العمليات الجراحية التي أجريت داخل المسشتفيات التابعة للمؤسسة العلاجية في عدة تخصصات مختلفة، مضيفة أن المؤسسات العلاجية تعد ظهيرا أساسيا لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

وشملت عمليات الجراحية التخصصات التالية:

- إجراء عمليات القلب المفتوح لـ188 مريضا من أصل 189.

- إجراء قسطرة قلبية لـ 4346 مريضا من إجمالي 4439.

- إجراء عملية جراحية في تخصص «جراحه الأوعية الدموية والقسطرة طرفية» لــ44 من إجمالي 45 حالة.

- إجراء عملية في تخصص «جراحة مخ وأعصاب» لــ880 حالة من إجمالي العدد 917.

- إجراء علمية في تخصص «قسطرة مخية» لــ149 من إجمالي 151 حالة.

- إجراء عملية في تخصص «جراحة العيون» لــ2404 من إجمالي 2427 حالة.

-إجراء عملية في تخصص «جراحة عظام» لــ1345من إجمالي 1390 حالة.

- إجراء عملية في تخصص «جراحة أورام» لــ311 من إجمالي 317 حالة.