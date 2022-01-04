التفاصيل الكاملة لحفل لطيفة في أكسبو 2020
كتب:
وداد خميس
07:15 ص | الثلاثاء 04 يناير 2022
الفنانة لطيفة التونسية
تستعد الفنانة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي في دبي على هامش إكسبو دبي 2020، الليلة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي في قاعة اليوبيل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مزيجا من أغانيها القديمة والجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني في تونس، وسوف تلتقي خلال الحفل بالعديد من الجاليات العربية التي تتواجد في دبي خلال الفترة الحالية.
لطيفة تروج لحفلها في دبي
وروجت الفنانة لطيفة للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث نشرت فيديو لها أثناء عزفها على البيانو، وقالت: «بتوحشكم برشا برشا، مستنياكم في قاعة اليوبيل في سهرة حلوة بمناسبة اليوم الوطني التونسي».
استنوني يوم 4 يناير 2022 في حفلي الجديد في قاعة اليوبيل ب @expo2020dubai الساعة ٨ مساءاً بتوقيت دبي— Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 3, 2022
بحبكم #دبي #لطيفة #Dubai #Latifa pic.twitter.com/GGSKnGM2TF
لطيفة تحيي حفل جائزة الصحافة العربية
كما أحيت لطيفة التونسية مؤخرًا حفل جائزة الصحافة العربية في إكسبو دبي، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقدمت خلال الحفل قصيدة «تأملات» والتي تتعاون فيها مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بحضور عدد من رموز الصحافة والإعلام في الوطن العربي.
أغنية «الأستاذ» تحقق 5 ملايين مشاهدة
يذكر أن آخر أعمال لطيفة الغنائية أغنية «الأستاذ» التي احتفلت منذ أيام بحصدها 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.