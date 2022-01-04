التفاصيل الكاملة لحفل لطيفة في أكسبو 2020

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي في دبي على هامش إكسبو دبي 2020، الليلة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي في قاعة اليوبيل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مزيجا من أغانيها القديمة والجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني في تونس، وسوف تلتقي خلال الحفل بالعديد من الجاليات العربية التي تتواجد في دبي خلال الفترة الحالية.

لطيفة تروج لحفلها في دبي

وروجت الفنانة لطيفة للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث نشرت فيديو لها أثناء عزفها على البيانو، وقالت: «بتوحشكم برشا برشا، مستنياكم في قاعة اليوبيل في سهرة حلوة بمناسبة اليوم الوطني التونسي».

لطيفة تحيي حفل جائزة الصحافة ‏العربية

كما أحيت لطيفة التونسية مؤخرًا حفل جائزة الصحافة ‏العربية في إكسبو دبي، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقدمت خلال الحفل قصيدة «تأملات» والتي تتعاون فيها مع الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم، وذلك بحضور عدد من رموز الصحافة والإعلام في الوطن العربي.

أغنية «الأستاذ» تحقق 5 ملايين مشاهدة

يذكر أن آخر أعمال لطيفة الغنائية أغنية «الأستاذ» التي احتفلت منذ أيام بحصدها 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.