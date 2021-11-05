لطيفة تحتفي بتخطي أغنيتها الجديدة «الأستاذ» لـ5 ملايين مشاهدة في شهرين

احتفت الفنانة التونسية لطيفة، بوصول عدد مشاهدات فيديو كليب أغنيتها التي تحمل عنوان «الأستاذ» التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، 5 ملايين مشاهدة خلال أقل من شهرين من طرحها.

ونشرت لطيفة، عبر حسابها على تويتر مقطع من فيديو كليب أغنية الأستاذ، وعلقت عليه ببعض كلمات الأغنية.

لطيفة تصور فيديو كليب الأستاذ في الأهرامات

وصورت الفنانة لطيفة هذا الكليب في سقارة بمنطقة الأهرامات، وشاركها الكليب الفنان المصري أحمد كرارة الذي ظهر معها كموديل، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس، كما أخرج الكليب فادي حداد.

لطيفة تشوق جمهورها لأعمالها القادمة

وشوقت لطيفة جمهورها خلال الأيام الماضية لأعمالها الجديدة المقبلة التي من المقرر طرحها خلال أيام، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «صباح الخير إن شاء الله فيه مفاجآت كتير قريب جدا».

كلمات أغنية الأستاذ

وجاء كلمات الأغنية كالآتي:

حبيبي مهنيني مدلعني

من نظرة عين بيوقعنى

في حنانه تملي مطمعني

يا سلام يا سلام

راجل لاء سيد الرجالة

بيغير ومعيشني في حالة

ولطبعه الحامي أنا ميالة

مفيهاش دي كلام

الأستاذ الأستاذ

عيونه لُذاذ الأستاذ

أنا مستكفية بالأستاذ

زايدة الحنيه في الأستاذ

عن الناس مستغنية

بالأستاذ

بالحُب بالحنية

عن الناس أنا مستغنية

مش عايزة أنا غيره خلاص

حبيبي أما يعدي نوسعله

والنبي ده أنا ما أقدر على زعله

ولا بعمل حاجه غير ما أرجعله

ويقولي تمام

سندّي وع الدنيا مقويني

يستاهِل ده أنا أشيله في عيني

وأتكلم ع اللي بينه وبيني

لخمس تيام